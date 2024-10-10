محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات التنفيذية بالديوان العام ويؤكد: الأولوية لمشكلات ومطالب المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عدد من الادارات التنفيذية بديوان عام محافظة الدقهلية شملت المركز التكنولوجي والاملاك ومنظومة تقنين املاك الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والعلاقات العامة والاعلام واستمع الي شرح مفصل عن دور كل ادارة والاعمال المكلفة بها وكيفية تنفيذها.
وأوضح اللواء "مرزوق" إن الاولوية الأولي في العمل التنفيذي هي لمشكلات ومطالب المواطنين واحتياجاتهم اليومية والعمل الجاد لحل مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم.
وقال اللواء "مرزوق " اننا جميعا في الجهاز التنفيذي نعمل بكل تعاون وتنسيق لخدمة المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.