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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات التنفيذية بالديوان العام ويؤكد: الأولوية لمشكلات ومطالب المواطنين

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عدد من الادارات التنفيذية بديوان عام محافظة الدقهلية شملت المركز التكنولوجي والاملاك ومنظومة تقنين املاك الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والعلاقات العامة والاعلام واستمع الي شرح مفصل عن دور كل ادارة والاعمال المكلفة بها وكيفية تنفيذها.

 وأوضح اللواء "مرزوق" إن الاولوية الأولي في العمل التنفيذي هي لمشكلات ومطالب المواطنين واحتياجاتهم اليومية والعمل الجاد لحل مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم.

وقال اللواء "مرزوق " اننا جميعا في الجهاز التنفيذي نعمل بكل تعاون وتنسيق لخدمة المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.

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أجا الدقهلية العلاقات العامة اللواء طارق مرزوق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار