فرد خرطوش وطلقات.. المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد3 سنوات في سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة فرد خرطوش وطلقات وسلاح أبيض في دائرة قسم شرطة عين شمس.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته أثناء عودته من العمل والتعدي عليه بسلاح وإصابته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 3 عناصر إجرامية في سرقة مبلغ مالي من ربة وهاتف محمول، فيزا كارت تم سحب مبلغ مالي منها وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وطلقات، وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، هاتفي محمول، جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.