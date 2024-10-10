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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«إسنا» تتزين لاستقبال رئيس الوزراء لوضع حجر أساس تطوير الكورنيش.. فيديو وصور

حجر الاساس لتطوير
حجر الاساس لتطوير كورنيش إسنا
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تزينت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث من المنتظر أن يقوم بزيارتها في نهاية جولته بمحافظة الأقصر، لوضع حجر الأساس لتطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، وبحث مخطط تطوير المدينة الذي يتضمن المرسي السياحي وتفقد الأعمال داخل معبد إسنا والسوق السياحي.

وقامت الوحدة المحلية لمجلس مدينة إسنا بأعمال نظافة ورصف ورش المياه بطول الكورنيش الجديد ومحيط معبد إسنا والمرسى السياحي، وانتشرت أعلام مصر بأنحاء المدينة احتفاء واستعداداً لاستقبال رئيس الوزراء ومرافقوه.

محافظ الأقصر يبحث مخطط تطوير مدينة إسنا

وفي وقت سابق، كان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد بحث خطط تطوير مدينة إسنا مع مسئولي مشروع (الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا)، حيث تم خلال اللقاء عرض ما تم تنفيذه في مشروع تطوير مدينة إسنا والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الارتقاء بمدينة إسنا سياحياً وإعادة اكتشاف الأصول التراثية للمدينة والاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة ارتباطاً بأهداف التنمية المستدامة 2030 والمخطط الإستراتيجي لمدينة اسنا.

كما شهد اللقاء عرض رؤية وأهداف المشروع  “إسنا 2030” ومراحله وما تم إنجازه بالإضافة إلي عرض فيلم تسجيلي عن مقومات إسنا التاريخية والأثرية وما تم تنفيذه من أعمال تطوير المباني التاريخية وترميم المزارات الأثرية.

وأكد المحافظ، أهمية مدينة إسنا، مشيداً بمخطط تنمية المدينة الذي سيعمل علي تحويلها الي مدينة تاريخية مكتملة المعالم مع اظهار ركائز التنافسية السياحية للمدينة، معرباً عن تقديم المحافظة كافة اوجه الدعم في سبيل تنفيذ اهداف مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا للحفاظ علي اصول التراث الثقافي وتطوير المناطق السياحية والمعالم التاريخية وتطوير المنتجات والخدمات السياحية لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي وتعزيز الصورة التسويقية لمدينة إسنا.

يشار إلى أن مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا يتم بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة السياحة والآثار بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويأتى فى إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر.

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وضع حجر الأساس لتطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا إسنا الدكتور مصطفى مدبولي تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا السوق السياحى مجلس مدينة إسنا رئيس الوزراء