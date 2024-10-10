مؤشرات البورصة تتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.56%، ليصل إلى مستوى 31,001.5 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.06%، وصولًا إلى مستوى 3,213.38 نقطة، كما انخفض مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.11%، وصولًا إلى 7,495.15 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 10,686.24 نقطة.

وانخفض أيضًا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 38,436.27 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.41%، مسجلًا 13,475.03 نقطة.