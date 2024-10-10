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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات بمدينة المستقبل ويستمع لمطالب المواطنين

المحافظ
المحافظ
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تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عددًا من المخابز البلدية المدعمة بمدينة المستقبل؛ للوقوف على مدى جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء مع عدد من المواطنين والاستماع لمطالب سكان المدينة، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل جاهدة على حل جميع مشاكل مدينة المستقبل لتحسين جودة الحياة للمواطن وتقديم كافة الخدمات لهم.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وعددًا من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

التموين والتجارة أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية تحسين جودة الحياة مطالب المواطنين مديرية التموين والتجارة الداخلية