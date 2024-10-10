الأرصاد: استمرار الطقس الخريفي المعتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل على اغلب الانحاء، ويشهد اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى وسط سيناء ومدن القـناة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 22 درجة.