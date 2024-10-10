محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عادل الرفاعي بالمحلة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بدء أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عادل الرفاعي بحي أول المحلة بطول ٣٠٠ م وعرض ١٦ م.

وأكد محافظ الغربية على أن الشارع يعد من الشوارع الهامة كونه يربط بين شارع شكري القوتلي وشارع الجيش ، مشيرا إلى استمرار المحافظة في تنفيذ خظة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب لقلعة الصناعة المصرية.