في ذكرى ميلاد «الكينج».. محطات تاريخية مميزة في مسيرة صوت ابن النيل

أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد منير مستعرضا أبرز المحطات الفنية خلال تقرير تليفزيوني.

وأفاد التقرير: «يحتفل اليوم الفنان الكبير محمد منير بعيد ميلاده والذي يعد واحدا من أهم وأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، تميز منير بطابع خاص ومختلف مكنه من الحفاظ على مكانته بين جمهوره منذ أول ظهوره في السبعينيات حتى الآن، وهو ما جعل الجمهور يمنحه لقب «الكينج» عن جدارة».

وأضاف: «تميزت أعمال الكينج بانها متفردة ولا شبيه لها على الساحة، فهو يمتلك صوتا نادرا مما جعل الجمهور يرتبط بأعماله الفنية لتميزها الشديد، خاصة أنه يقدم لونا غنائيا خاصا به وكان لديه مشروعات غنائية مختلفة».

وتابع: «ولد منير في قرية منشية النوبة في أسوان عام 1954، ثم انتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية في قسم الفوتوغرافية والسينما والتليفزيون».