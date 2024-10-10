محافظ مطروح يفتتح سوق سيوة الحضاري الجديد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، سوق سيوة الحضارى الجديد، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والعميد هانى عامر المستشار العسكرى، وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.

وأوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أن السوق الحضارى يقع على مساحة ١٢٦٠ مترا ويتكون من ٢٥ محلا وباكية.

ووجه محافظ مطروح بدراسة مطالب الأهالي بالتوسعة في إقامة ٦ باكيات مؤقته أخرى داخل السوق؛ لعرض مزيد من السلع مع استيعاب مزيد من الباعة بالسوق الحضارى والقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والحفاظ على مظهر سيوة الحضارى والسياحى

كذلك العمل على تنوع المنتجات مع ضم المحلات ذات المنتجات المتشابهة للبيع، بما يساعد على توفير المنتج وييسر تقديم الخدمات والبنية التحتية للمحلات ويحافظ على النظافة، ولا يؤثر على المعروض، كذلك عمل مظلات بشكل حضارى.



وهنأ محافظ مطروح أهالي واحة سيوة بافتتاح السوق الجديد بالواحة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بسيوة ومد كافة الخدمات والحياة والبنية التحتية والتيسير على المواطنين من أهالي الواحة.

محافظ مطروح يفتتح سوق سيوة الحضارى الجديد

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