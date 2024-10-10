محافظ الشرقية يُتابع الحالة الصحية لمصابي حادثي التصادم بالطريق الإقليمي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل علي الطريق الإقليمي -السعديين أمام قرية النعامنه اتجاه بنها وكذلك حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل علي الطريق الإقليمي السعديين/ بنها اتجاه مدينة بلبيس حيث تم الدفع بعدد 21 سيارة إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لمستشفي السعديين المركزي بمركز منيا القمح ومستشفي بلبيس المركزي لتلقي أوجه العلاج اللازم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل علي الطريق الإقليمي -السعديين أمام قرية النعامنه اتجاه بنها أسفر عن وقوع 13 حالة إصابة وجميعهم من محافظة المنوفية حيث تنوعت ما بين جروح وكسور وكدمات ولا توجد وفيات وتم خروج 11 حالة لتحسن حالتهم الصحية وجاري نقل احد الحالات المصابة بكسر مضاعف بالساق لمستشفي الاحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج بالإضافة لخضوع حالة إصابة بخلع وكسر بالكتف الأيمن لإجراء عملية جراحية بمستشفي السعديين المركزي.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل علي الطريق الإقليمي السعديين / بنها اتجاه مدينة بلبيس أسفر عن وقوع 11 حالة إصابة وجميعهم من محافظة الغربية حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح دون وقوع وفيات وتم خروجهم من مستشفي بلبيس المركزي لتحسن حالتهم الصحية عدا حالة واحدة مصابة بكسر بالفخد وخلع بمقص الحوض وتم تحويلها لمستشفيات جامعة الزقازيق لتلقي أوجه العلاج اللازم.

وأكدت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام .

وقالت المتحدثة الرسمية، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقي بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص قادم من مدينة اشمون بمحافظة المنوفية بسيارة نقل بالطريق الإقليمي / السعديين أمام قرية النعامنه اتجاه بنها نتج عنه 13 حالة إصابة ، وكذلك وقوع حادث تصادم أخرلسيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل نتج عنه 11 إصابة وجميع المصابين من محافظة الغربية دون الإبلاغ عن أي حالات وفاه.