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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس أنس البلتاجي وآخرين بنشر أخبار كاذبة

ارشيفية
ارشيفية
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جددت محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، حبس أنس البلتاجي و20 متهمًا آخرين وذلك علي خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، 45 يومًا على ذمة التحقيق.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

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