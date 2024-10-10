27 قتيلًا في صفوف قوات الاحتلال منذ بداية أكتوبر الجاري

سقط 27 قتيلًا في صفوف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال وفق الآتي:

1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

وحسب جيش الاحتلال قد استؤنف إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال وسط إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها وتم رصد نحو 40 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية تم اعتراض بعضها ورصد ارتطامها.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار اخترقت أراضي قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وتم تعقب الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار ولم يتم إطلاق أي إنذار.



وهناك تقارير في لبنان تؤكد مغادرة العديد من القادة المتوسطين في حزب الله إلى طهران أو بغداد في الأيام الأخيرة وبحسب التقرير فإن حزب الله أجرى تغييرات في الأوساط الأمنية لشخصيات سياسية وأمنية خوفاً من حدوث خرق استخباراتي واسع النطاق في صفوف التنظيم.

كما قالت مصادر استخباراتية للصحيفة إن حزب الله حصل مؤخرًا على طائرات بدون طيار روسية الصنع.

وبحسب المصادر، فإن هناك بعض الخبراء الروس الذين يقومون بتدريب مقاتلي حزب الله على استخدام هذه الطائرات.