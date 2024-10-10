حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة على حضور طابور الصباح بمدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد هانى عامر المستشار العسكرى، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والمشايخ والمجتمع المدني بسيوة.



شهد محافظ مطروح طابور الصباح وما تضمنه من انضباط للطلاب والإذاعة المدرسية وتناول الطلاب للأخبار العالمية والعربية والمحلية خاصة فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، ومدى فهم ووعى الطلاب بالمبادرة وأهدافها، مشيداً بنشر الوعى بين الطلاب.

كما قام محافظ مطروح بتفقد عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والرياضية لطلاب المدرسية وكذلك التدريب على المشغولات اليدوية والتطريز والخرز واستخدام المنتجات البيئية وإعادة تدويرها، مشيدا بتحفيز وتشجيع الطلاب على الاستثمار الأمثل للموارد.

كما أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده لمدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي ٥٠ حقيبة مدرسية من مديرية التضامن الاجتماعي لعدد من طلاب المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

محافظ مطروح يتفقد فعاليات مبادرة "بداية" بمدارس سيوة

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