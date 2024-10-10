الغرف السياحية والأوساط الشعبية بالأقصر تُرحب بزيارة رئيس الوزراء

رحّبت الغرف السياحية والعاملون بالقطاع السياحي والأوساط الشعبية في الأقصر، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي يقوم بها للمحافظة اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

غرفة وكالات السياحة بالأقصر يشيد ببرنامج زيارة رئيس الوزراء

وقال ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، أن زيارة "مدبولي" للأقصر تؤكد الإهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع المصري من قبل المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، وكافة الجهات المعنية.

ووجّه "عجمي" الشُكر لرئيس الوزراء ولوزراء الحكومة المعنيين بالقطاع السياحي، على جهودهم المبذولة من أجل تطوير القطاع السياحي بالبلاد، وجذب مزيد من السياح، وعبّر عن سعادته بزيارة "مدبولي" ومرافقيه من الوزراء، وما يتضمنه برنامج الزيارة من جولة في البر الغربي ومناطقه الأثرية والسياحية.

كما وجّه الشُكر لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وأشاد بجهوده في خدمة القطاع السياحي والمواطني الأقصر، ووصف قرار اختياره محافظاً للأقصر بأنه "أجمل هديّة قدمتها الحكومة للأقصر".

وطالب رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، بالعمل على ربط الأقصر بالمقاصد السياحية المصرية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم واسوان، برحلات طيران منتظمة، وتقديم مزيد من الحوافز لجذب رحلات الطيران العارض، وذلك من أجل خدمة القطاع السياحي.

إشادة برلمانية بزيارة رئيس الوزراء للأقصر

كما أشادت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النوّاب بزيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم لمخافظة الأقصر، مؤكدة أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بالقطاع السياحي، وتؤكد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدفع عجلة العمل في مختلف القطاعات الإقتصادية بما في ذلك القطاع السياحي.

وثمّنت "الشعولي" ما تضمنه برنامج زيارة رئيس الوزراء للأقصر، وامتداد برنامج الزيارة من الأقصر إلى إسنا في أقصى جنوب المحافظة، ومن شرق المدينة إلى غربها، وحرص رئيس الحكومة على زيارة المشروعات التنموية التي تشهدها قرى الأقصر، ومتابعته لمشروعات تطوير القطاع الصحي، بجانب تابعته للمشروعات التي تخدم القطاع السياحي في البر الغربي، وأكدت أن مشروع كورنيش الأقصر الذي يتفقده الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه من وزراء الحكومة، هو إضافة مُهمّة لخدمة القطاع السياحي، وخدمة مواطني شرق الأقصر وغربها.

ووجّهت أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النوّاب للأقصر، الشكر لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، على جهوده الكبيرة، وجولاته الميدانية المستمرة للتواصل مع المواطنين والإستماع لهم والاستجابه لمطالبهم، وسعيه الدائم لتوفير فرص جديدة للإستثمار السياحي والفندقي بالمحافظة.

أماني الشعولي (2)