علوم حلوان الأهلية تختتم أسبوعها التعريفي للطلاب الجدد

اختتمت كلية العلوم بجامعة حلوان الأهلية فعاليات أسبوعها التعريفي للطلاب المستجدين ببرنامج تكنولوجيا العلوم الحيوية والهندسة الوراثية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمنت فعاليات الأيام التعريفية عرضاً تفصيلياً عن آليات الدراسة في البرنامج وتقديم نبذة شاملة عنه، وخطط الدراسة الأكاديمية والعملية، إلى جانب تقديم أعضاء هيئة التدريس للطلاب الجدد، مما أتاح لهم الفرصة للتعرف على الجوانب المختلفة للبرنامج والمجالات المستقبلية التي يمكن الالتحاق بها بعد التخرج مع تخصيص فقرة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأسئلتهم.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم بجامعة حلوان والمشرف على البرنامج، ومنسق البرنامج الدكتور محمد عمران ومسجل البرنامج الدكتورة منار فودة .

يذكر أن برنامج تكنولوجيا العلوم الحيوية والهندسة الوراثية يعد من البرامج الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية على مستوى الجامعات المصرية، ويسعى لتخريج كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.