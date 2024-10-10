ننشر قائمة أسماء شهداء مجزرة مدرسة رفيدة بدير البلح وسط غزة

تنشر “البوابة نيوز” قائمة أسماء شهداء مجزرة مدرسة رفيدة بدير البلح وسط قطاع غزة التي تأوي النازحين الفلسطينيين والتي أستهدفتها قوات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم الخميس ، مما أسفر عن سقوط 17 شهيد وصلت جثامينهم وحتى الان الى مستشفى ناصر الطبي والاوروبي بخانيونس جراء غارات جوية إسرائيلية وانتشالات ومن داخل قسم العناية وهم:
1 سومة احمد بارود
2 ولاء خالد النملة
3 محمد فرج كساب
4 محمد علاء المغير
5 محمود عبد النيرب
6 صقر عطوة عبدالله العمور
7 عطية صقر عطوة العمور
8 زين صقر عطوة العمور
9 سيلا صقر عطوة العمور
10 ختام عطية سالم العمور
11 خالد سلمان قديح
12 هند أبو عاصي" النجار "
وجاري التعرف علي باقي جثامين الشهداء .
كما استشهد القاضي محمد الطاهر شحادة وأصيب 12 أخرين جراء استهدافهم بصاروخ استطلاع بالقرب من مخازن نويجع في شارع الصفطاوي في مدينة غزة .
كما أعلن منذ قليل عن وقوع أستهداف في محيط مستشفي الشفاء بغزة .