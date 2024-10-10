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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ننشر قائمة أسماء شهداء مجزرة مدرسة رفيدة بدير البلح وسط غزة

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تنشر “البوابة نيوز” قائمة أسماء شهداء مجزرة مدرسة رفيدة بدير البلح وسط قطاع غزة التي تأوي النازحين الفلسطينيين والتي أستهدفتها قوات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم الخميس ، مما أسفر عن سقوط 17 شهيد وصلت جثامينهم وحتى الان الى مستشفى ناصر الطبي والاوروبي بخانيونس جراء غارات جوية إسرائيلية وانتشالات ومن داخل قسم العناية وهم:
1 سومة احمد بارود 
2 ولاء خالد النملة 
3 محمد فرج كساب 
4 محمد علاء المغير 
5 محمود عبد النيرب 
6 صقر عطوة عبدالله العمور
7 عطية صقر عطوة العمور 
8 زين صقر عطوة العمور
9 سيلا صقر عطوة العمور
10 ختام عطية سالم العمور
11 خالد سلمان قديح 
12 هند أبو عاصي" النجار "

وجاري التعرف علي باقي جثامين الشهداء .

كما استشهد القاضي محمد الطاهر شحادة وأصيب 12 أخرين جراء استهدافهم بصاروخ استطلاع بالقرب من مخازن نويجع في شارع الصفطاوي في مدينة غزة .

كما أعلن منذ قليل عن وقوع أستهداف في محيط مستشفي الشفاء بغزة .

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