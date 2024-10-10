"طب بشري حلوان الأهلية" تختتم فعاليات اليوم الاستقبالي للطلاب الجدد

اختتمت كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية فعاليات اليوم الاستقبالي للطلاب الجدد، والذي هدف إلى تقديم توجيهات شاملة حول آلية الدراسة داخل الكلية، مع نبذة تعريفية عن الأقسام والخطة الدراسية.

تضمن اليوم عرضًا تقديميًا حول المسار الأكاديمي للطلاب، بالإضافة إلى تعريفهم بأعضاء هيئة التدريس وتوضيح دورهم في العملية التعليمية.

شهدت الفعالية تخصيص فقرة للإجابة عن استفسارات الطلاب وتوجيههم بما يعزز استعدادهم للعام الأكاديمي الجديد.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب، والدكتور جهاد طه منسق البرنامج، والدكتورة ناهد سليمان، مسجلة البرنامج.