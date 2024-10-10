بالفيديو.. توقعات بتلبية الطاقة المتجددة نصف احتياجات الكهرباء 2030

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان « وكالة الطاقة الدولية تتوقع تلبية الطاقة المتجددة نصف احتياجات الكهرباء 2030».



وأفاد التقرير: «في مشهد يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تلبي الطاقة المتجددة نحو نصف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2030، توجه يعتبر بمثابة علامة فارقة في مسار البشرية نحو تحقيق الاستدامة».

وأضاف: «تأتي هذه التوقعات مع التزام دول العالم بتحويل مصادر الطاقة التقليدية إلى أخرى أكثر نظافة، وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستصل إلى تريليونين و8 مليارات دولار أمريكي، ويعكس هذا الاستثمار رؤية عالمية تتجاوز مجرد تلبية الاحتياجات الحالية بل تسعى إلى تحقيق توازن بيئي يستمر لعقود مقبلة».

وواصل: «مع تزايد الضغوط الناتجة عن التغير المناخي، يتزايد الوعي باهمية الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة، هذه الخطوات ضرورة ملحة لضمان أمان الطاقة والتقليل من الانبعاثات الضارة».