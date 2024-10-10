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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية تختتم فعاليات اليوم الاستقبالي للطلاب الجدد

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان الاهلية
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اختتمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية فعاليات اليوم الاستقبالي لطلابها، والذي تم تنظيمه لتقديم توجيهات شاملة حول آلية الدراسة في الكلية، وتعريف الطلاب بالأقسام المختلفة والخطة الدراسية المعتمدة.

تضمن اليوم عرضًا تقديميًا حول المسار الأكاديمي للطلاب والموارد المتاحة لهم، بالإضافة إلى التعريف بأعضاء هيئة التدريس.

كما تم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات الطلاب، مما ساهم في تعزيز استعدادهم للعام الأكاديمي الجديد.

عقدت فعاليات اليوم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، والمشرف على البرنامج، ومنسق البرنامج الدكتور نبيل البحراوى و الدكتورة مروة عبد الرحمن مسجل البرنامج.

وبهذا تؤكد كلية العلاج الطبيعي على التزامها بتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب الجدد، مما يساهم في تعزيز تجربتهم الأكاديمية ويؤهلهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم التعليمية.

العلاج الطبيعى بجامعة حلوان جامعة حلوان الاهلية