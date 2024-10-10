كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية تختتم فعاليات اليوم الاستقبالي للطلاب الجدد

اختتمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية فعاليات اليوم الاستقبالي لطلابها، والذي تم تنظيمه لتقديم توجيهات شاملة حول آلية الدراسة في الكلية، وتعريف الطلاب بالأقسام المختلفة والخطة الدراسية المعتمدة.

تضمن اليوم عرضًا تقديميًا حول المسار الأكاديمي للطلاب والموارد المتاحة لهم، بالإضافة إلى التعريف بأعضاء هيئة التدريس.

كما تم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات الطلاب، مما ساهم في تعزيز استعدادهم للعام الأكاديمي الجديد.

عقدت فعاليات اليوم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، والمشرف على البرنامج، ومنسق البرنامج الدكتور نبيل البحراوى و الدكتورة مروة عبد الرحمن مسجل البرنامج.

وبهذا تؤكد كلية العلاج الطبيعي على التزامها بتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب الجدد، مما يساهم في تعزيز تجربتهم الأكاديمية ويؤهلهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم التعليمية.