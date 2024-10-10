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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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نظمت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف احتفالية ترحيب واستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك  في إطار دعم الجامعة واهتمامها بأبنائها الطلاب والترحيب بهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024، وتحت إشراف وليد فاروق عميد الكلية، والدكتور محمد عجوة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور اشرف صلاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هيثم ناجى وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عزازي رئيس قسم اضطراب التوحد والوكيل الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة  أسماء مطر منسق الأنشطة الطلابية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن أهمية دعم الكلية بالكلية لاسيما وأنها كلية فريدة من نوعها، وإنشاء  المزيد من البرامج الجديدة المتطورة والمناسبة لمتطلبات سوق العمل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد كوادر متخصصة تعمل على تربية وتأهيل ذوى الإعاقة وفقا للمعايير العلمية، موجهاً التهنئة  للطلاب الجدد والقدامى متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا.

فيما أكد الدكتور وليد فاروق، ضرورة الالتزام بالحضور داخل قاعات المحاضرات والدروس العملية داخل المعامل والتدريب الميداني بمؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أهمية كليه علوم ذوى الاحتياجات الخاصة لكونها الأولى على مستوى الشرق الأوسط ولها أهمية كبري في المجتمع الجامعي، كما نوه إلى بدء الدراسة في العام الحالي من هذه البرامج بكالوريوس  علوم ذوى الاحتياجات الخاصة في العديد من التخصصات.

الاحتياجات الخاصة الدراسات العليا والبحوث جامعة بني سويف