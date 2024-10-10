تربية بني سويف تقيم حفل استقبال للطلاب الجدد

نظمت كلية التربية بجامعة بنى سويف حفل استقبال الطلاب الجدد تحت إشراف الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية التربية، والدكتور محمد مصطفى طه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشؤن البيئة وخدمة المجتمع، و الدكتور أحمد بدوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وسط حضور لافت من الطلاب.



وأِشار رئيس الجامعة، أنه يتم تنظيم حفلات استقبال الطلاب، والأنشطة التعريفية مع بداية الدراسة لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وإزالة الرهبة وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب الجدد بعد انتقالهم من مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يختلف كليا عن طبيعة الحياة والدراسة داخل الجامعة، لذا تحرص جميع الكليات النظرية والعلمية والتطبيقية على إقامة اليوم التعريفى لطلابها.



بدأ الحفل بتحية العلم و السلام الوطني، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، وتخللها كلمات الترحيب من عميد ووكلاء الكلية بالطلاب الجدد والقدامي ، حيث هنأ الدكتور أسامة قرني، الطلاب بالالتحاق بكلية التربية مؤكداً أنها كلية تربوية تقدم أسمى رسالة وهي اعداد المعلم، مشيراً إلى أن أداءهم لا بد أن يكون متميزا، وتواصلهم مع الطلاب جيد ؛ لأنهم أكثر ارتباطاً بالعملية التعليمية، وعليهم عبء كبير في تنشئة الأجيال.

تضمنت كلمات الحضور، الإشادة بجهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، من أجل تقديم خدمات عملية تعليمية ذات معايير جيدة؛ لتخريج طلاب متميزين بجودة مهنية عالية ينافسون السوق المحلي والعالمي، مقدماً لهم كل الدعم، واعدا بالمتابعة المستمرة و الحرص على توفير كافة المتطلبات الأكاديمية والأنشطة الطلابية.