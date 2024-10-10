وزير الشباب يوجه بإعادة هيكلة اللجان الطبية في الاتحادات الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا يقضي بتوجيه اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية للبدء الفوري في إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، كما أوردت قناة إكسترا نيوز.

ويأتي هذا القرار استجابةً لتوصيات اللجان المختصة التي قامت بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات الرياضية، وذلك بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويسعى القرار إلى تعزيز حوكمة الأداء المالي والإداري والفني في جميع الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى وضع إطار منظم يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بها.