«الشباب والرياضة» بسيناء تستعد لانطلاق مهرجان الهجن

اجتمع ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة اليوم الخميس ، مع مديري الإدرات المركزية بديوان عام المديرية ؛ لمناقشة عدد من التكليفات لمديرى الإدارات بالمديرية والتي شملت بيان بالأنشطة والفعاليات الخاصة والاستعدادات والتحضيرات الفنية اللازمة لاستقبال المحافظات الحدودية في الفترة المقبلة والاستعداد لزيارة وزير الشباب والرياضة وانطلاق فعاليات مهرجان الهجن.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة، وعلي رأسها مبادرة بدايه ، وتأتي المبادرة كإحدى آليات الدولة المصرية لبناء الإنسان والتنمية البشرية خاصة لرفع قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها في مختلف المجالات.

تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها لجميع محافظات الجمهورية لرصد واقع المنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف عن قرب على الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

كما نفذ مركز شباب مدينة العريش سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء، تدريبات البراعم البحرية، تدريبات اكاديمية كرة القدم ، تدريب لأكاديمية الجمباز ،تدريبات شعبة الفن التشكيلي، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

واكد حسن عبد الوهاب ان التدريبات المتنوعه الرياضية تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرات النشء وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات.