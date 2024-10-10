حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية تمريض بني سويف

نظمت كلية التمريض جامعة بنى سويف حفل استقبال الطلاب الجدد تحت إشراف الدكتور محمد ناجى عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين وسط حضور لافت من الطلاب.



وأِشار رئيس الجامعة، أنه يتم تنظيم حفلات استقبال الطلاب، والأنشطة التعريفية مع بداية الدراسة لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وإزالة الرهبة وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب الجدد بعد انتقالهم من مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يختلف كليا عن طبيعة الحياة والدراسة داخل الجامعة، لذا تحرص جميع الكليات النظرية والعلمية والتطبيقية على إقامة اليوم التعريفى لطلابها.



بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، وتخللها كلمات الترحيب من عميد ووكلاء الكلية بالطلاب الجدد والقدامى والتأكيد على دورهم العملى والمجتمعى والانسانى، كما شهد الحفل بعض الفقرات الفنية والترفيهية، وتم تكريم الطلاب الفائزبن بالمسابقات والأنشطة الطلابية وأنشطة رعاية الشباب للعام الجامعى 2023-2024

حيث هنأ الدكتور محمد ناجي، الطلاب بالالتحاق بكلية التمريض مؤكداً أنها تسعى إلى تخريج كوادر تمريضية مؤهلة ومتميزة علميا ومهنيا قادرين على تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية في جميع المؤسسات الصحية وقادرين على المنافسة في سوق العمل وكذلك إعداد باحثين علميين متميزين للمساهمة الفعالة في حل المشاكل الصحية للمجتمع.

وتضمنت كلمات الحضور، الإشادة بجهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، من أجل تقديم خدمات عملية تعليمية ذات معايير جيدة؛ لتخريج طلاب متميزين بجودة مهنية عالية ينافسون السوق المحلي والعالمي، مقدماً لهم كل الدعم، واعدا بالمتابعة المستمرة و الحرص على توفير كافة المتطلبات الأكاديمية والأنشطة الطلابية.