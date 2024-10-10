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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سليمان يحضر مواجهة الزمالك وبتروجيت الودية

احمد سليمان
احمد سليمان
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حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد بتروسبورت، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام بتروجيت.
يأتي ذلك من أجل مؤازرة الفريق قبل بطولة السوبر المحلي المقرر لها في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

ويخوض الزمالك ودية بتروجيت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.  

خط الدفاع: محمد حمدي – مصطفى الزناري – جيفرسون كوستا – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد فتوح – محمد عاطف.

خط الهجوم:  اوفي إيجاريا – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

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