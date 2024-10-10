رئيس جامعة المنوفية يعتمد حركة تنقلات مديري العموم

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية حركة تنقلات لعدد خمسة من مديري العموم بالجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالجهاز الإداري وتطوير الأداء داخل الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم إجراء تقييم موضوعي بصورة دائمة لأداء جميع مديري العموم بالجامعة يعتمد على حجم الإنجاز وتنفيذ خطة تطوير الوحدات المختلفة داخل الجامعة، وكذا طريقة إدارة الأزمات والتعامل معها، ومدى القدرة على العمل بروح الفريق في إطار التكامل والتعاون مع العاملين تحت إدارته.

وأشار القاصد إلى أن التدوير يهدف إلى تحقيق عدة أهداف أهمها تطوير الأداء وتعزيز القيادات الإدارية وتعزيز مبدأ الاعتماد على التنافس في سبيل تشجيع الكفاءات من الكوادر الإدارية الناجحة والمؤهلة، وكذا تفعيل الإصلاح الإداري داخل الجامعة.

وأضاف القاصد، أن من أهم إيجابيات التدوير للقيادات استفادة الموظفين من العمل تحت إشراف مدراء بخلفيات وأساليب مختلفة ما يسهم في اكتساب مهارات ومعارف متنوعة.

وشملت حركة التنقلات كلا من:

أشرف محمد مليجي الوزير، من أمين كلية الهندسة إلى مدير عام معهد الأورام.

لمياء إبراهيم عبد الرحمن، من أمين كلية الحاسبات إلى أمين كلية الهندسة.

محمد عبد الغني البرماوي، من أمين كلية الزراعة إلى أمين كلية الحاسبات.

هويدا إبراهيم السيد الوحش، من أمين الطفولة المبكرة إلى أمين كلية الزراعة.

خالد عبد الفتاح شعبان، من مدير عام المشروعات البيئية إلى أمين كلية الطفولة المبكرة.