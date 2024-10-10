الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر.. احتفالية كبرى بجامعة القاهرة وندوة تثقيفية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري

شهدت قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة احتفالية كُبرى وندوة تثقيفية للاحتفال بالذكرى51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية، وبحضور اللواء أركان حرب أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتضمنت الاحتفالية فعاليات الندوة التثقيفية التاسعة والستين للاحتفال بالذكري الـ "51 " لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة القاهرة، وتستهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلاب الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

وأكد اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فى كلمته ان احتفالنا بذكرى انتصارات أكتوبر يمثل تجسيدا لإرادة مصر العظيمة بقيادتها السياسية، ورجال جيشها البواسل، وجموع شعبها بكل اطيافه، وعزم مصر، على أن تظل حصن الأمة، ودرع حماية امنها، واستقرارها، والحفاظ على مقدراتها.

واستعرض قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري اهم التحديات والمخاطر التى تهدد المنطقة والعالم، مؤكدا ان المواجهة تستلزم منا ان نكون قادرين على مواجهتها، والتصدى لها، بوحدة إرادتنا، وصلابة شعبنا، وعزيمة وقدرة قواتنا المسلحة، وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها كل فى ميدانه، لنحفظ لمصرنا عزتها وكرامتها، وسيادتها واستقرارها.

ووجه اللواء اسامة عبد الحميد داود حديثه إلى الشباب قائلا: اطمئنوا مصر بخير آمنة مستقرة، تمضى قدما وبخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، و قواتنا المسلحة على أعلى مستوى من الجاهزية والإعداد، والتدريب، وقادرة، بفضل الله، وحكمة وعزيمة قائدها، على أن تحفظ لهذا الوطن أمنه، وسلامة أراضيه، وحماية مقدراته، وردع كل من قد تسول له نفسه المساس به

وفى كلمته الافتتاحية للاحتفاليةالكبرى، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن شهر أكتوبر كل عام يحمل لنا أطيب وأجمل الذكريات التي نستحضر ونستلهم معها ومنها كنوزا من دروس النصر، نقدمها للأجيال المعاصرة والمستقبلية، من بينها أنه لايضيع حق وراءه مطالب ومثابر، وأن الإعداد الجيد والتخطيط المتميز ودقة التنفيذ يؤدي لتحقيق النجاح والتميز والنصر، وأن الأفكار الإبداعية تقود دائمًا وأبدًا إلي التفوق واقتحام المستحيل مثلما فعل رجال جيشنا البواسل فى اقتحام خط بارليف.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن حرب أكتوبر ليست مجرد انتصار عسكري فحسب بل كانت مثالاً حيًا لما يمكن تحقيقه بروح المثابرة والعمل، معربًا عن فخره واعتزازه بمشاركته في الندوة التثقيفية التاسعة والستين التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وثمن ما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل رفعة الوطن ونهضته.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لقادة القوات المسلحة البواسل وعلي رأسهم السيد الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، علي جهودهم المبذولة في حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت العديد من الفعاليات، منها عروضاً فنية لطلاب جامعة القاهرة ،ثم محاضرة للدكتور أحمد المسلماني بعنوان " مصر والنظام العالمي... ٥١ عاما علي حرب أكتوبر"، وكذلك محاضرة للواء نصر سالم بعنوان "أكتوبر والمستحيل"كما تم خلال الندوة تكريم أسر الشهداء وذوي الهمم، واختتمت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

IMG-20241010-WA0056

IMG-20241010-WA0054

IMG-20241010-WA0057

IMG-20241010-WA0058

IMG-20241010-WA0060

IMG-20241010-WA0059

IMG-20241010-WA0062

IMG-20241010-WA0061