للعام العاشر.. جامعة قناة السويس تواصل ظهورها المتميز بتصنيف التايمز البريطاني

أعلنت جامعة قناة السويس عن تحقيقها إنجازا جديدا في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024، حيث حافظت على موقعها المتميز ضمن الفئة 1001-1200 عالميًا، من بين أكثر من 2000 جامعة من 115 دولة.

كما احتلت الجامعة المركز الرابع مكرر بين 35 جامعة مصرية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تحسين مكانتها الأكاديمية والبحثية على الصعيد الدولي من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع التعاون الدولي، مؤكداً التزام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية متميزة وبذل جهود متواصلة لتعزيز التصنيف الدولي للجامعة من خلال تطوير قدراتنا البحثية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة لتحسين تصنيفها الدولي، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة لتحقيق هذا الهدف.

كما نوه إلى أن الجامعة تسعى دائما لمواصلة دعم الأبحاث ذات الجودة العالية وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

وأضاف "محمد سعد" أننا نسعى بإستمرار لتعزيز مكانتنا من خلال الشراكات الأكاديمية والمشاريع البحثية المبتكرة.

وفي تحليل لمواطن التميز في تصنيف الجامعة، أوضح الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن قوة الجامعة تكمن في تعدد مجالاتها البحثية وتميزها في البحث العلمي والتعاون الدولي.

أما الدكتورة إلهام الخواص، مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، فقد حللت نتائج التصنيف، مشيرة إلى أن الجامعة استفادت من تحسين جودة أبحاثها وزيادة تأثيرها على المستوى العالمي. وقالت أن نتائج هذا العام جاءت نتيجة تحليل شامل لأكثر من 157 مليون استشهاد علمي و18 مليون مقال بحثي، مما يعكس حجم العمل والجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة.

وجدير بالذكر أن تصنيف التايمز يعتمد على خمسة مجالات رئيسية تشمل: التدريس، البحث، الاستشهادات، المكانة الدولية، والتطبيق في الصناعة، وهي مجالات حققت فيها جامعة قناة السويس تقدمًا واضحًا يعزز من مكانتها بين الجامعات العالمية.