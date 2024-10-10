خبير علاقات دولية: التنسيق المصري الأردني يمثل نموذجًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن التنسيق المصري الأردني يمثل نموذجًا مهمًا في إدارة العلاقات الثنائية ودعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية في مداخلة لبرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه على مدار العام الماضي رأينا هذا التنسيق يبرز بشكل واضح فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على منع توسع الصراع الإقليمي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحق في إقامة دولته.

كما أكد أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الأردن يعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، مشيرًا إلى أن تلك الخصوصية تنبع من كونها علاقات شراكة استراتيجية ونموذج في إدارة العلاقات العربية العربية القائم على تعزيز المصالح والمنافع المتبادلة.

وأشار إلى أن اللقاء يعكس تطابق المواقف المصرية والأردنية فيما يتعلق في الدفاع عن القضايا العربية، وتأكيد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي.