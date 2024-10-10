مجزرة جديدة بغزة تستهدف مدرسة وسقوط شهداء ومصابين

واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مجازرها اليوم الخميس بقطاع غزة بعد مجزرة اليمن السعيد أمس وسقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين ، واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم الخميس، مدرسة رفيدة بدير البلح وسط قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وسقوط عدد كبير من المصابين .

كما عاودت القوات المحتلة استهداف الابرياء واستهدف الاحتلال مجموعه من المواطنين فتح عليها النيران في أطار الابادة الجماعية لسكان غزة واسفر الاستهداف الذي جري وسط مدينة رفح بمحيط دوار النجمة عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وهم محمد علاء المغير ومحمود عبد الرحمن النيرب ومحمد فرج كساب كما استهدفت قوات الاحتلال صباح اليوم مدرسة رفيدة واستهداف اخر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة كما جري قصف مدفعي علي محيط دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس .

فيما تواصل لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس بدفع طواقمها التي تعمل على فتح الشوارع الرئيسية ورفع الركام بالتعاون مع لجان الأحياء والمجتمع المحلي للتسهيل على المواطنين وآليات الصحة والخدمات والطوارئ.