الخطيب يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية

عاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الخميس، بعد حضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية، المقامة حاليًا في العاصمة اليونانية أثينا.

وحضر محمود الخطيب الجلسات والاجتماعيات الأولى لأعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية وغادر أثينا تاركا المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، لحضور باقي الجلسات ممثلًا للأهلي.

وجاءت عودة الخطيب للقاهرة لحسم عدد من الملفات المهمة داخل النادي على رأسها الصفقات التي يرغب الأهلي في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمود الخطيب برفقة المهندس خالد مرتجي، قد التقى مع ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ورئيس باريس سان جرمان، والذي استمع لوجهة نظر الأهلي في القضايا المطروحة.

وجرت مناقشات عديدة في اتجاهات مختلفة كان أبرزها ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الأفريقية بما يخدم مصلحة كرة القدم، وتطرق الحوار إلى شراكة الأندية الأوروبية مع الفيفا فيما يخص بطولة كأس العالم للأندية.