تحدث مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، عن تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة، خاصة الأيام الخمسة الماضية وحتى اللحظة، معلقًا: "إن مخيم جباليا بشمال القطاع يتعرض إلى جريمة إبادة متسمرة وحصار مشدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي لا تتاونى عن إطلاق القذائف والرصاص باتجاه أبنية المخيم والشوارع والطرقات والمنازل، فجميعها دُمرت بشكل كبير".

وقال إن الطائرات الحربية أغارت، صباح اليوم، باتجاه منزل في شارع الهوجة داخل مخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 3 فلسطينيين، منوهًا بأن الحصار المشدد القائم على المخيم قلص من وجود إمكانية حياة داخل المخيم.

وتابع أن هناك عشرات الجثامين ملقاة في شوارع جباليا، ولا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها وانتشالها بسبب كثافة النيران، وما يجري بقطاع غزة أثر أيضا على قدرة المستشفيات، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير شمال قطاع غزة وتطبيق سياسته العسكرية الإسرائيلية المتواصلة بإجبار هؤلاء الفلسطينيين، الذين صمدوا على مدار العام الماضي وحتى اليوم، على الاتجاه للشمال، والآن يطالبهم ويجبرهم بالتخلي عن تلك المنطقة والنزوح جنوبا باتجاه جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون ويصرون على البقاء في شمال القطاع وفي منازلهم.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل هذه المجازر الإسرائيلية بحقهم لإجبارهم وكسر إرادتهم في الصمود بمدينة غزة والشمال، ومن أصل 1.2 مليون نسمة كانوا يقطنون في محافظتي غزة والشمال، يوجد حاليا نحو 700 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع، وفق بيانات رسمية فلسطينية.