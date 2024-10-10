الإثنين.. "تواصل الأجيال" يجمع إبداعات الجبالي وقنديل في متحف محمد محمود خليل

يستعد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والفنان التشكيلي المعروف، لافتتاح معرضه الفني الجديد تحت عنوان "تواصل الأجيال" الاثنين القادم.

يقام المعرض بالتعاون مع الفنان الجبالي في تمام الساعة السادسة مساءً في قاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، 1 شارع كافور، الدقي. ويستمر المعرض حتى 30 أكتوبر 2024، حيث يُفتح للجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

يهدف المعرض إلى إبراز التواصل الفني بين الأجيال من خلال أعمال الفنانين المتميزين الجبالي وقنديل، حيث يقدم رؤية فنية فريدة تجمع بين الخبرة والتجديد.