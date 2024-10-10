نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم الملتقى الثاني لتعزيز الابتكار بين الطلاب

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان الملتقى الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بالشراكة مع اللجنة العلمية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بتعريف طلاب الجامعة بأنشطة ودور نادي ريادة الأعمال، وشهد الملتقى تسجيل عضوية لعدد كبير من الطلاب. كما تم تنظيم مسابقات طلابية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

ويعكس الملتقى رؤية نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، حيث يسعى النادي لتمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنجاح، كما يهدف إلى بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تطوير فرص العمل والاستثمارات في مصر.