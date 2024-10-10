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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والصناعة

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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تنظم كلية العلوم بجامعة حلوان المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "العلوم والصناعة"، وذلك في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2024 بمجمع الثقافة والفنون بالجامعة. 

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

يرأس المؤتمر الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، والدكتور جلال الجميعي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين العلوم الأساسية والتطبيقية من جهة والصناعة والتكنولوجيا من جهة أخرى، حيث تم دعوة نخبة من العلماء من جامعات عالمية وعربية مرموقة، إضافة إلى ممثلين من قطاعات الصناعة المختلفة، كما يحضر المؤتمر رئيس اتحاد الصناعات المصري، ورئيس الاتحاد العربي لصناعة الأسمنت.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في مجالات الصناعة، الصحة، البيئة، والطاقة المتجددة، ويسعى إلى المساهمة في تطوير الصناعات الإلكترونية، الدوائية، الكيميائية، البيولوجية، والبترولية، كما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال المعرفة، الابتكار، والبحث العلمي.

يركز المؤتمر على عدة محاور رئيسية، منها صناعة الأسمنت واستخداماته في الخرسانات، حيث سيتم مناقشة أحدث الأبحاث والمستجدات في هذا المجال بمشاركة أكبر العلماء المتخصصين، إلى جانب رعاية ومشاركة كبرى شركات الأسمنت المحلية والعالمية، كما يتناول المؤتمر دور العلوم الأساسية في تطوير صناعة البترول ومشتقاته، مع حضور بعض رؤساء شركات البترول العالمية مثل شركة شل.

اتحاد الصناعات الدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولي الثانى