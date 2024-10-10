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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بالاستيلاء على أموال مؤسسة خيرية في الأزبكية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الأزبكية، حبس سائق سيارة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم  بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه- سيئ النية- مقيم بالمنوفية، وضبط باقي المبلغ لدى سائق مقيم بمحافظة الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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