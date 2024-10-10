ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة (SPRING) والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 115 م وعرضها 19 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 8727 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18438 طن شملت 1270 طن كسر زجاج و335 طن أسمنت و9909 طن يوريا و6924 طن بضائع عامة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61572 طن شملت 10937 طن حديد، و350 طن خردة، و 25396 طن قمح و5510 طن سكر، و2840 طن فول، و1549 طن زيت طعام، و14990 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1445 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2267 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126117 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184431 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1218 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4542 حركة.

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالي 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالي 922 ألف متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة، ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).