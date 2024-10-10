محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالرديسية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بمدينة الرديسية، والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتصل تكلفتها التقديرية لنحو 103.5 مليون جنيه، وتقام على مساحة 11 ألف م2، وبطاقة 10 آلاف م3/ يوم، ومن المقرر أن تصل إلى 20ألف م3 / يوم مستقبلياً .

وخلال الجولة التى رافقه فيها النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً يحيى مصطفى رئيس المدينة، والقيادات التنفيذية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مياه الشرب لأهالى المدينة، مقدماً شكره للمواطنين من أهالى مدينة الرديسية لقيامهم بالتبرع بقطع من الأراضى لإنشاء المحطة بدون مقابل مما يعكس المشاركة المجتمعية الجادة لتحقيق الصالح العام.

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لتحقيق العوائد الإيجابية منهم للمواطنين

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مشروع صرف صحى الرديسية قبلى بطاقة (8 /12) ألف م3/ يوم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 310 مليون جنيه؛ إذ تم الانتهاء من محطة الرفع والمعالجة، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى يضم مسئولى الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتسليم المشروع ودخوله الخدمة والتشغيل التجريبى له لخدمة أهالى المدينة.

كما استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن المشروع المدرج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حيث يخدم المشروع نحو 20 ألف مواطن ، ويضم قرية الرديسية (خور الزق)، والتى تشمل محطة رفع، وخط طرد، وشبكات إنحدار بأطوال 22.5 كم، وبنسبة تنفيذ 93 %، فضلاً عن قرية الرتاج والتى تشمل محطة رفع وخط طرد وشبكات إنحدار بأطوال تصل إلى 10 كم ، وبنسبة تنفيذ 57 %، وكذا قرية المليكية بشبكات إنحدار تصل أطوالها إلى 2.5 كم، وبنسبة تنفيذ 90 %.

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