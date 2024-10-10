برنامج تدريبي بجامعة القناة حول القيادة الاستباقية وتحليل البيانات للهيئات بالإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "القيادة الاستباقية وتحليل البيانات" استهدف العاملين في الهيئات والمديريات بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذا النوع من البرامج في تطوير المهارات القيادية وتحسين الأداء المؤسسي من خلال توظيف التحليل الدقيق للبيانات.

وتحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تناول البرنامج أبعاد القيادة الاستباقية وأهميتها في تعزيز الفعالية الإدارية ورفع كفاءة المؤسسات.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي إلى أن البرنامج يسعى إلى تمكين المشاركين من استخدام أدوات تحليل البيانات بفعالية لتطوير استراتيجيات ناجحة وتحقيق أهداف مستدامة.

قام بالإشراف على تنظيم البرنامج كل من الدكتورة مها فريد، عميد كلية العلوم، والدكتور رأفت عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شاركت في تقديم المحاضرات الدكتورة ماهي عبد الفتاح غباشي، أستاذة قسم علم الحيوان بكلية العلوم.

استفاد من البرنامج مجموعة من الهيئات المهمة في محافظة الإسماعيلية، منها الهيئة العامة للبريد، هيئة قناة السويس، هيئة الرعاية الصحية للتأمين الشامل، مديرية التموين والتجارة، ومديرية التضامن الاجتماعي.

اشتملت محاور البرنامج على تعريف مفهوم القيادة الاستباقية، دور القائد، أنواع القيادة، استخدامات مخطط المعلومات البياني، وأهمية تحليل البيانات في نجاح الأعمال، بالإضافة إلى أنواع وطرق التحليل المختلفة.

تم تنظيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.