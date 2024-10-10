طرح قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية بالعاشر من رمضان.. وبيع محال ووحدات بدمياط الجديدة

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 4 قطع أرضيات خضراء بالحى الثالث غرب المجاورات (19؛21؛23؛25) بمساحة من (4500م2: 11778م2)، وتنشط وتستمتع بالترفيه بها، وبذلك حق الانتفاع مناسب قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات بمدينة بالمزاد العلني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024. @مؤتمر البيع متصل، عُقد بالمدينة المركزية، جلسة بمزاد العلني الجديدة، جلسة بالمزاد العلني لعدد 15 محلًا تجاريًا، و4 وحدات موحدة ومتضامنة، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة. @وأوضح الدكتور مهندس دم محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة الدمياط الجديدة، أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة الكنائس العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير. @وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال نسبة الإيقاف (10%) + (1%) مصاريف إدارية + ( 0.5%) ) اتصال مجلساء من القيمة الأمنية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، للحاليات والوحدات الإدارية الرائعة، كما يتم استكمال نسبة القابض (25) %) + ( 1% ) مصاريف إدارية + ( 0.5% )لصالح مجلس الأمن" من قيمة البيع الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، وهل توقف ( 5% ) من قيمة وديعة الصيانة، خلال شهر من الترسية الاستلام. @ونوه رئيس الجهاز، عن أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والتعاونيات العمرانية، ولمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية المدن، وحرص المدينة على تقديم كافة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة، وتعظيم من الموارد المالية للبنية الأساسية عنها مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.