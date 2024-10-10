"سي إن إن": مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيصوت اليوم على الرد على إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع، اليوم الخميس، للتصويت على رد البلاد على هجوم إيران بالصواريخ الباليستية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن رد إسرائيل على إيران سيكون "قويا ودقيقا، والأهم مفاجئا."

وأضاف جالانت إن رد إسرائيل علي الهجوم الإيراني الذي وقع في 1 أكتوبر الماضي سيظهر مدي ضعف هجوم طهران مقارنة بالرد الإسرائيلي القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "الهجوم الإيراني كان عدوانيا لكنه غير دقيق. في المقابل، سيكون هجومنا مميتا ودقيقا، والأهم من ذلك، مفاجئا، لن يعرفوا ما حدث أو كيف حدث. سيرون النتائج فقط."

وفي حديثه إلى وحدة المخابرات الإسرائيلية 9900، قال جالانت إن الكثير من السيادة الجوية لإسرائيل في الشرق الأوسط يرجع إلى عملهم في جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأشار إلى أن جهود الوحدة ضد إيران ولبنان وسوريا واليمن والعراق وأي جبهة أخرى تساعد القوات الجوية على الرؤية "بدقة شديدة وفي كل مكان ما نريده."