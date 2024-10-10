وزير خارجية بريطانيا: نبذل كل جهد دبلوماسي لتهدئة التصعيد بالشرق الأوسط

قال كير ستارمر، وزير خارجية بريطانيا، اليوم الخميس، نبذل كل جهد دبلوماسي لتهدئة التصعيد بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يبذل كل ما في وسعه للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ليفربول في شمال غرب إنجلترا: «أنا مهتم بفعل كل ما في وسعنا لتهدئة الوضع».

وقالت بريطانيا في وقت سابق، إنها ستمد لبنان بعشرة ملايين جنيه إسترليني إضافية (13 مليون دولار) كدعم إنساني لمساعدته في التعامل مع النزوح الجماعي السكان والعدد المتزايد للقتلى والمصابين المدنيين.

كما قالت الحكومة البريطانية الخميس الماضي، إنها نظمت عددًا محدودًا من رحلات الطيران العارض لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان وكررت نصيحتها لهم بالمغادرة فورًا.

وغادر أكثر من 150 بريطانيًا وأفراد أسرهم بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة الأربعاء الماضي، ونقلت بريطانيا نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث تنشر بالفعل أصولًا عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية.