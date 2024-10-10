نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ وإدارة المرافق

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ وإدارة المرافق والتحكم وتقليل فواقد مياه الشرب المنتجة، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.



يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الاسكان، على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة والتحكم والمراقبة لكافة أنظمة تشغيل المرافق.

استهل نائب وزير الإسكان اللقاء، بالترحيب بممثلي الشركة، واستعراض الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.

وأشارإلى تسلسل مراحل تطور إنشاء المدن الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية بداية من مدن الجيل الأول مروراً بمدن الجيلين الثاني والثالث، وانتهاءً بمدن الجيل الرابع مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أهمية القياس والتحكم وإدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تنفيذ استراتيجية قطاع المرافق وتحقيق أهدافه.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة على أتم استعدادٍ لتقديم كافة سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل العقبات التي قد تواجهها.

وتقدم ممثلو الشركة بعرض تقديمي عن تأسيس الشركة وفروعها حول العالم، والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

كما استعرض ممثلو الشركة خبرات فريق العمل لإعداد تصميمات أنظمة التحكم والمراقبة وإدارة منظومة المياه بداية من محطات إنتاج مياه الشرب ومروراً بالخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، وكذلك المهمات المطلوبة للتحكم والقياس في محطات المعالجة.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي الشركة المشروعات التي قامت بالمشاركة في تنفيذها داخل مصر متضمنةً أعمال المراقبة والتحكم والنتائج الإيجابية من استخدام أنظمة الشركة في تقليل فواقد مياه الشرب والتحكم في الشبكات وتحديد النقاط المطلوب لها صيانة.

وأوضح ممثلو الشركة آلية تنفيذ المشروعات والجودة في تنفيذ الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة من خلال تنفيذ المواصفات الفنية والاستفادة من الخبرات الدولية للشركة في تنفيذ المشروعات المثيلة في مختلف دول العالم.

في نهاية اللقاء، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية قيام الشركة بالمشاركة في المشروعات المخطط تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة فيما يخص أعمال التحكم والمراقبة وأهمية استمرار التواصل مع الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة لتوضيح التكنولوجيات والمهمات التي يتم استخدامها من خلال الشركة في تنفيذ مشروعاتها.