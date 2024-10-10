وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (العبور الجديدة - ناصر الجديدة - أسوان الجديدة - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة)، ومناطق (مدينة الشيخ خليفة - حي عناقة، بمحافظة السويس / تفيا - مركز طنطا، بمحافظة الغربية / حاجز الجبل - مركز الوقف، بمحافظة قنا / حي السبيل - مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء).

وأصدر المهندس شريف الشربيني، تكليفا للدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بوضع خطة مكثفة للانتهاء تباعاً من تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المقرر تخصيصها لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، وبحد أقصى 6 أشهر، لتسليمها للحاجزين.

وتابع وزير الإسكان، تقرير مكتبه الفنى عن الزيارة الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة، وموقف تنفيذ التكليفات التى أصدرها الوزير خلال زيارته التفقدية لمدينة أسوان الجديدة نهاية سبتمبر الماضي، موجهاً بضغط معدلات التنفيذ، وإعداد تقرير دورى عن تقدم الأعمال بالموقع.

كما استعرض الوزير، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء المكتب الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات، والمدن الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وعدم التهاون فيها، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، والإدارة الجيدة لمواقع العمل، وسرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع المحافظات والجهات المختصة لتوفير مختلف الخدمات للسكان.

حضر الاجتماع، مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة إلهام السرجانى، مساعد المشرف على مكتب الوزير، والمهندس عمرو عبدالهادى، رئيس قطاع التشييد والبناء، ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومديرو الإسكان بالمحافظات، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

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