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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: التقدم الإسرائيلي في لبنان بطيء جدًا وحزب الله مستعد للتعامل

أحمد رفيق عوض
أحمد رفيق عوض
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قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن التقدم الإسرائيلي في لبنان بطيء جدًا، ولم ينفذ الاحتلال عملًا نوعيًا في العملية البرية.

وأضاف عوض، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أن قوات حزب الله مستعدة وتعيش حالة خاصة بعد الضربات، ومن الواضح أنها تقوم بعمل يأتي بنتائج، وبالتالي، فإن التقدم الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية بطيء للغاية». 

وتابع الدكتور أحمد رفيق عوض: «قوات الاحتلال غيّرت هجومها وغادرت القطاع الشرقي والأوسط واتجهت إلى الغربي في محاولة لإيجاد ثغرة أو حزب الله أقل استعدادا للتقدم في الأراضي اللبنانية». 

وأكد رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن العملية البرية في لبنان ليست نزهة على الإطلاق، حيث إن التضاريس مختلفة وحزب الله مستعد وأنفق الكثير، كما أن كوادرها مدربة تدريبًا جيدًا ومشحونة عقائديا بشكل كبير، لذلك فإن العملية البرية صعبة للغاية.

التقدم الإسرائيلي في لبنان قوات الاحتلال