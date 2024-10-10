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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء والقاهرة تسجل 32 درجة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" حالة الطقس اليوم، حيث متوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، والعظمى في الإسكندرية 30 درجة والصغرى 21، والعظمى في العاصمة الإدارية 31 والصغرى 21، والعظمى في 6 أكتوبر 31 درجة والصغرى 21 درجة.عية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس شبورة مائية