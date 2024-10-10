الأرصاد: طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء والقاهرة تسجل 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" حالة الطقس اليوم، حيث متوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، والعظمى في الإسكندرية 30 درجة والصغرى 21، والعظمى في العاصمة الإدارية 31 والصغرى 21، والعظمى في 6 أكتوبر 31 درجة والصغرى 21 درجة.عية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.