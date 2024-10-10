محافظ أسوان يتفقد مدرسة كلابشة للتعليم الأساسي.. صور

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير العملية التعليمية مجمع مدارس كلابشة للتعليم الأساسى (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي)، حيث اطمأن المحافظ على انتظام الطلاب والطالبات، وتضم المدرسة 6 فصول للتعليم الابتدائي يوجد بها 177 تلميذا وتلميذة، و4 فصول للتعليم الإعدادي يوجد بها 127 طالبا وطالبة، فضلًا عن قاعتين تضمان 26 طفلا وطفلة بمرحلة رياض الأطفال.

ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بشكل يومي

وأثناء جولته التفقدية بالمدرسة بمرافقة النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، والمهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم وعلي ياسين، رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التعليمية والتنفيذية.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال، على ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بشكل يومي داخل وخارج المدرسة لتهيئة الأجواء الجمالية المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وتحفيزهم للانتظام داخل المدرسة بشكل مستمر.

وكلف المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية الدورية من مديري الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام الطلاب حفاظًا على مستقبلهم التعليمي، ولا سيما في ظل الإجراءات الأخيرة التي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبد اللطيف بتطبيقها، والتي ترتبط بأعمال السنة.

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