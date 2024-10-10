حزب الله: قصفنا تجمعًا لجنود الاحتلال في بيت هيلل برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، قصفه تجمعًا لجنود الاحتلال في بيت هيلل برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر في المعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان.

وأوضح أن الجندي القتيل ينتمي إلى "اللواء 228"، بينما أُصيب جندي آخر من "الكتيبة 5030" بجروح خطرة وتم نقله إلى المستشفى.

بهذا، يرتفع عدد الجنود الذين اعترف "الجيش" بمقتلهم إلى 12 منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان.

ومن جهة أخرى، تؤكد المصادر الميدانية في حزب الله أن خسائر الاحتلال تجاوزت 35 قتيلاً و200 مصاب من نخبة ضباطه وجنوده، حيث يقوم الاحتلال بتعتيم على الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى.