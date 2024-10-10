الأنبا باخوم يستقبل الهيئة الألمانية الكاثوليكية لخدمة الطلاب "KAAD"

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، الهيئة الألمانية الكاثوليكية لخدمة الطلاب "KAAD"، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء الأب كميل وليم، رئيس اللجنة المحلية للهيئة، والمطران د. أنطون لوزنجر، ممثل هيئة الأساقفة الكاثوليك الألمانية لدى المنظمة، والأب د. هانس لانجندرفر، رئيس الهيئة، والبروفسور د. ڤالتر بروخهاوزن، عضو لجنة تحكيم اختيار المبعوثين، والدكتورة نورا كالباريش، سكرتير عام الهيئة، والدكتور نيلس فيشر منسق منطقة الشرق الأوسط، وهيلن ماير، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام.

تضمن اللقاء التعارف المتبادل بين الحضور، ثم عرض الأنبا باخوم نبذة عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في مجالي التعليم، والصحة، كما تم بحث سبل التعاون المشترك بين الكنيسة، والهيئة.