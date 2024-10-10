ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باخوم يستقبل الهيئة الألمانية الكاثوليكية لخدمة الطلاب "KAAD"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، الهيئة الألمانية الكاثوليكية لخدمة الطلاب "KAAD"، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء الأب كميل وليم، رئيس اللجنة المحلية للهيئة، والمطران د. أنطون لوزنجر، ممثل هيئة الأساقفة الكاثوليك الألمانية لدى المنظمة، والأب د. هانس لانجندرفر، رئيس الهيئة، والبروفسور د. ڤالتر بروخهاوزن، عضو لجنة تحكيم اختيار المبعوثين، والدكتورة نورا كالباريش، سكرتير عام الهيئة، والدكتور نيلس فيشر منسق منطقة الشرق الأوسط، وهيلن ماير، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام.

تضمن اللقاء التعارف المتبادل بين الحضور، ثم عرض الأنبا باخوم نبذة عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في مجالي التعليم، والصحة، كما تم بحث سبل التعاون المشترك بين الكنيسة، والهيئة.

الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشي ة البطريركية الهيئة الألمانية الكاثوليكية لخدمة الطلاب KAAD دار سيدة السلام مساكن شيراتون الأب كميل وليم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر