ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط كمية كبيرة من الحبارات المغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص بالزيتون

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كمية كبيرة من الحبارات المغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة الزيتون.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن حبارات كمبيوتر-كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع حبارات رديئة الصنع ووضعها داخل كراتين تحمل علامات تجارية عالمية "مقلدة ومغشوشة" بقصد غش جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المخزن على (٥٠٠٠ حبارة منتج نهائى- عدد كبير من عبوات الكرتون تحمل أسماء علامات تجارية مختلفة- كمية كبيرة من الملصقات لعلامات تجارية عالمية- الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية أرباح غير مشروعة الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المستهلكين